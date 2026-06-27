«Посмотрела на икону и передумала»: вера спасла Дейнегу от уколов для похудения

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 359 0

По ее словам, звезды худеют до изнеможения ради моды и платьев от брендов.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars; 5-tv.ru

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Милена Дейнега отказалась от уколов для похудения из-за веры

Певица Милена Дейнега заявила, что едва не поддалась моде на похудение при помощи уколов, но вера в Бога вовремя ее остановила. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Я сегодня, когда собиралась, об этом подумала, не кольнуть бы мне что-нибудь такое. А потом я посмотрела на икону и подумала, что нет, не кольнуть. Пусть я буду такая, какая есть, потому что я очень верю в Бога, во Вселенную», — сказала исполнительница.

Артистка также отметила, что многие звезды идут на радикальное похудение ради моды или желания получить платья от известных брендов. Милена подчеркнула, что против такого тренда.

«И все эти платья, к сожалению или счастью, с размерами S, самые маленькие. Они кольнут, сдуваются, и с ними работают. Я предпочитаю лучше заплатить денег за хороший бренд, за мой размер, не мучиться тошнотой и головокружением», — добавила певица.

Кроме того, Дейнега напомнила о серьезных рисках, с которыми сталкиваются знаменитости после уколов. Она рассказала, что многие после процедур вынуждены ходить к эндокринологам и даже онкологам из-за возможных раковых опухолей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как худеть без голодных обмороков.

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