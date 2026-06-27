Наживаются на страхе: мошенники придумали новую схему с обратным звонком

РИА Новости: кибермошенники придумали новую схему с обратным звонком

Мошенники сделали своим инструментом страх и настороженность россиян. Новая схема обмана такова: злоумышленники предлагают подключить уведомления об атаке украинских беспилотников, после чего присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета на одном из государственных сервисов. Затем жертве предлагают перезвонить на линию поддержки. Об этом журналистам РИА Новости рассказали представители компании по кибербезопасности F6.

«Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — заявили эксперты.

Специалисты предупредили, что фальшивые сайты часто внешне напоминают проекты общественного движения. На главной странице обычно много кнопок, элементов предупреждающего красного цвета и соответствующих знаков. На каждом шагу пользователь встречает слова «угроза» и «опасность», а сами ресурсы носят названия вроде «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога».

На сайтах пользователя призывают подключить уведомления, но для этого нужно ввести всплывающей на той же странице шестизначный код. Вскоре после прохождения регистрации человек получает сигнал о взломе личного кабинета и номер телефона «выделенной линии поддержки». На звонок ему ответит якобы сотрудник службы — на деле это оператор колл-центра. Мошенники рассказывают жертвам разные легенды, нередко запугивают подозрениями в финансировании террористов или ВСУ.

Кроме того, преступники пользуются привычной схемой — предупреждают, что злодеи получили доступ к счетам, и призывают как можно скорее спасти сбережения. Иногда они предлагают задекларировать деньги и ценности. Любое дальнейшее действие по указке афериста повлечет опустошение тех самых счетов. Помимо этого, мошенники могут выдавать себя за представителей спецслужб, а также склонять к диверсиям или другим преступлениям.

Что делать? Никогда не звонить по номерам, указанным на подозрительных сайтах, не переходить по ссылкам, не разговаривать с незнакомцами и не открывать присланные ими ссылки. Сотрудники правоохранительных органов, городских и государственных служб не требуют введения кодов и доступа к данным по телефону, а правильность электронных адресов легко проверить, сравнив с официальными ресурсами.

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