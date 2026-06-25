«Пиши только правой»: зачем в СССР левшей заставляли переучиваться

В СССР левшей заставляли переучиваться из-за бытового удобства

В Советском Союзе леворукость воспринимали не как индивидуальную особенность, а как проблему, которую необходимо исправить. Считалось, что человеку будет проще жить, если он научится пользоваться правой рукой, поскольку практически все бытовые предметы создавались именно под правшей.

В этом была определенная логика. Даже сегодня специализированные товары для левшей встречаются нечасто и зачастую стоят дороже обычных. А несколько десятилетий назад выбор был еще скромнее. Дополнительные сложности возникали и в школе: при письме пером и чернилами леворукие дети нередко размазывали написанное рукой и пачкали одежду и тетради.

Как переучивали детей в школах

Особенно настойчиво за переучивание брались советские педагоги. В системе образования того времени считалось, что школьники не должны выделяться и обязаны соответствовать единым стандартам.

Проблема обычно начиналась уже в первом классе. Детей заставляли осваивать письмо правой рукой независимо от их природных особенностей. Методы при этом могли быть самыми разными. Одни учителя ограничивались замечаниями и моральным давлением, другие прибегали к более жестким способам воздействия, вплоть до ударов линейкой по пальцам.

Нередко левую руку ребенку просто фиксировали или привязывали к туловищу, чтобы он физически не мог взять ручку привычным способом. Даже если родители были против такого подхода, администрация школ зачастую настаивала на переучивании и могла угрожать серьезными последствиями, вплоть до отчисления.

Почему левшей не хотели видеть в армии

Еще одной причиной массового переучивания считалась военная подготовка. В условиях напряженной международной обстановки руководство страны уделяло большое внимание будущей службе граждан в армии.

Большинство советского стрелкового оружия создавалось исключительно для правшей. Расположение затвора и направление вылета гильз делали использование автоматов и винтовок неудобным и даже потенциально опасным для леворуких военнослужащих.

Поэтому считалось, что чем раньше ребенок научится пользоваться правой рукой, тем легче ему будет в дальнейшем проходить службу.

Почему сегодня подход изменился

Еще несколько десятилетий назад многие специалисты рассматривали леворукость как отклонение, которое необходимо исправлять. Однако современные исследования показали, что насильственное переучивание может негативно сказаться на психическом состоянии ребенка, вызвать стресс и осложнить восприятие информации.

Постепенно отношение общества начало меняться. Уже в середине 1990-х годов практика обязательного переучивания стала уходить в прошлое, а сегодня большинство экспертов придерживаются мнения, что природные особенности человека необходимо сохранять и учитывать.

При этом некоторые люди, выросшие в советское время, признаются, что навыки работы обеими руками впоследствии оказались для них полезными. Тем не менее современная педагогика исходит из того, что выбор ведущей руки не требует коррекции и не должен становиться причиной давления на ребенка.

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