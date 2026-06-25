«Легенда»: Калюжный о реакции сослуживцев на его популярность

Актер Глеб Калюжный заявил, что сослуживцы завидовали его популярности

Во время службы в армии сослуживцы называли актера Глеба Калюжного легендой, а некоторые даже завидовали его популярности. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере семейной комедии «Дед Фомич».

По словам артиста, внимание со стороны сослуживцев стало для него необычным опытом, ведь в части отношение к его медийности было разным.

«Это необычный опыт. (Говорят. — Прим. ред.) что легенда, кто-то завидует, как в жизни, все нормально», — рассказал он.

Во время службы актеру удавалось совмещать выполнение воинского долга и съемки. Так, работа над комедией «Дед Фомич» частично пришлась на период его нахождения в армии. Калюжного отпускали из части на съемочную площадку, куда он приезжал прямо в военной форме.

В фильме актер исполнил одну из главных ролей — внука главного героя. Сюжет комедии строится вокруг одинокого пенсионера Фомича, который спустя много лет пытается воссоединить свою семью. Ради этого герой идет на хитрость и сообщает близким о тяжелой болезни, надеясь собрать всех под одной крышей. Однако примирение оказывается куда сложнее, чем он рассчитывал.

Картина выйдет в широкий прокат уже 2 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глеб Калюжный назвал армию «школой жизни» и отметил, что такой опыт помогает молодым людям быстрее повзрослеть или лучше понять себя.

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