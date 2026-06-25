Форум регионов России и Белоруссии стартовал в Минске

Москва укрепляет сотрудничество с Минском. Спикер Совета Федерации с большой делегацией сейчас находится в столице Белоруссии, где стартует форум регионов. Перед этим Валентина Матвиенко встретилась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси и в Брянске. Вот чем отличаются действия фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя», — сказала Валентина Матвиенко.

В этот же день в Минске открыли памятник Александру Мамкину — легендарному летчику, который стал национальным героем двух государств. Он ценой собственной жизни спас детей из Полоцкого детдома во время Великой Отечественной войны.

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