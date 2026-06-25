Макрон хвастается «пиратскими» методами: Франция захватила танкер у берегов Сицилии

Президент Франции Макрон сегодня хвастается кадрами нового захвата нефтяного танкера в Средиземном море. На видео видно, как спецназ десантируется на борт с военного вертолета. Сообщается, что все произошло у берегов Сицилии. Судно, хоть и ходит под флагом Камеруна, но якобы имеет отношение к российской нефти.

Это уже пятый эпизод за последние месяцы — вот таких, в прямом смысле, пиратских методов задержания танкеров французами. Судно отправили к месту стоянки, где будут продолжать проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о якобы одобренном Дональдом Трампом соглашении по Украине на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. По словам Макрона, в документе речь шла о передаче украинских территорий России, и Трамп был близок к его одобрению после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете, считая, что Киев проиграет конфликт. Макрон добавил, что Трамп мог пересмотреть свою позицию.

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