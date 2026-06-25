«Это ужасно»: жительница Венесуэлы потеряла семью в результате землетрясения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 43 0

У людей даже не было времени сориентироваться, все произошло за считанные секунды.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcos Salgado; 5-tv.ru

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Жительница Венесуэлы Пераса потеряла семью в результате землетрясения

Жительница Венесуэлы Мирта Пераса потеряла дочь, зятя и маленькую внучку в результате землетрясения. Об этом женщина рассказала 5-tv.ru.

Как вспоминает пострадавшая, все произошло внезапно. Сначала на мобильные телефоны пришло экстренное оповещение от спасательных служб, и буквально через секунду начались сильные толчки.

Дочь Мирты тут же выбежала на улицу, чтобы спасти дочь, однако на нее рухнула тяжелая балка здания. Обе они, как и зять, погибли под завалами.

«Просто невероятно, я бы такого не пожелала никому, даже своему злейшему врагу. Это ужасно, через что нам приходится проходить», — поделилась пострадавшая.

Сейчас Мирта Пераса и сотни других местных жителей, полностью лишившихся жилья, находятся в стихийных лагерях временного размещения, один из которых развернут в районе Сесар Ньевес города Катия-ла-Мар.

Пострадавшим оказывают поддержку волонтеры и представители местных властей. Тем временем спасательные бригады продолжают разбирать завалы на месте разрушенных домов.

Землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,5 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июля. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в штатах Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Трухильо, а также в столичном округе Каракас и городе Ла-Гуайра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жертвами катастрофы стали 164 человека. Еще порядка тысячи жителей получили ранения.

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