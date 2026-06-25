Песня о маленьком герое: Фадеев посвятил трек погибшему школьнику из Ингушетии

Продюсер Максим Фадеев написал песню о погибшем в Ингушетии мальчике

Российский певец и продюсер Максим Фадеев написал песню, посвященную мальчику, который погиб в Ингушетии, спасая друга. История ребенка тронула композитора, и он решил посвятить композицию не только маленькому герою, но и единению народов Северного Кавказа после трагедии. Об этом он рассказал подписчикам в соцсети.

«Последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось еще одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб», — сказал он.

Продюсер выразил соболезнования жителям Кавказа и отметил, что увидел редкое единение людей в тяжелую минуту. По его словам, раньше он почти не верил, что такое возможно, однако эта трагедия показала обратное.

При этом артист не смог сдержать эмоций и прервал видеообращение. Он также сообщил, что уже написал песню, связанную с этой историей.

Композицию исполнит народная артистка Чечни и Ингушетии Айна Гетагазова. Также Фадеев пообещал, что трек выйдет в скором времени.

Трагедия произошла 15 июня на окраине Карабулака. Мальчик гулял с друзьями, когда один из них упал в реку Сунжа. Ребенок бросился в воду, сказав, что они мужчины и должны спасти товарища.

У него получилось подтолкнуть друга к берегу. Упавший в воду мальчик смог ухватиться за корни деревьев и выбраться, однако у самого спасителя справиться с течением не получилось.

После этого начались поиски ребенка. К ним подключились сотрудники МЧС, волонтеры, кинологи, также использовалась спецтехника. Тело мальчика нашли 22 июня примерно в десяти километрах от места, в котором он вошел в воду.

Через пять дней после трагедии, 20 июня, ребенку могло исполниться восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, мама утонувшего в Ингушетии мальчика высказалась о его смерти.

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