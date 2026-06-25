«Поздно было что‑то делать»: сестра Татьяны Плетневой раскрыла причину ее смерти

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Про свой диагноз артистка не рассказывала окружающим и старалась сохранять позитивный настрой до конца.

Какой диагноз стал причиной смерти Татьяны Плетневой

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Сестра умершей актрисы Татьяны Плетневой: у нее был рак на четвертой стадии

Сестра актрисы Татьяны Плетневой Ольга Бельц назвала диагноз, который официально стал одной из причин ухода артистки из жизни. Об этом она рассказала в программе на федеральном телеканале.

По ее словам, Плетнева страдала циррозом печени, а также у нее была четвертая стадия рака. Как отметила родственница, болезнь уже достигла последней стадии к моменту ухудшения состояния Татьяны, поэтому помочь ей почти невозможно.

«Все было уже на последней стадии, там уже поздно было что‑то делать», — отметила Ольга.

Известно, что Плетнева скончалась от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. Про свой диагноз она не рассказывала окружающим и старалась сохранять позитивный настрой до конца. Артистка верила, что у нее получится справиться с тяжелой болезнью.

У Татьяны осталась 28-летняя дочь Алена. Именно она организовала церемонию прощания с матерью, которая прошла 18 июня. Актрису похоронили на Ново-Богородском кладбище.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. За время карьеры она приняла участие свыше чем в 180 фильмах и сериалах. В числе наиболее известных проектов с исполнением ею ролей — «Жуки», «Царевна-лягушка» и «Интерны».

Кроме того, артистка была задействована в съемках музыкальных и рекламных клипов. В одном из них ее партнером по площадке оказался нынешний президент США Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему коллеги не пришли проститься с Плетневой.

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