Легенда 1980-х — Дитер Болен — оказался под огнем критики в странах Балтии. Бывшему солисту Modern Talking пригрозили отменой концертов после его высказываний об украинском конфликте. В Эстонии их сочли слишком пророссийскими.

И это при том, что музыкант всего лишь высказал свои опасения по поводу глобальной войны, в которую может перерасти противостояние с Москвой.

«Канцлер постоянно говорит только о войне. Мол, нужно противостоять России, Украина победит и так далее. Я вот думаю: неужели люди совсем не знают историю? По-моему, это просто абсурд. Более того, это был бы худший сценарий — даже хуже нынешнего положения дел. Если, допустим, Украина победила бы Россию, то, как мне кажется, именно тогда мы могли бы оказаться на пороге мировой войны», — заявил музыкант Дитер Болен.

Музыкант также выступил против антироссийских санкций, а разрыв экономических связей между Германией и нашей страной вообще назвал безумием. За такую позицию Болену вскоре стали угрожать.

Ранее ему отменили концерты в Литве без каких-либо объяснений. Сейчас же под угрозой срыва его выступления в Эстонии. А местные активисты даже требуют арестовать бывшего солиста за поддержку России.

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