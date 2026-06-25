ФСБ задержала украинского агента при попытке взорвать здание суда в Мариуполе

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) пресекла теракт в здании суда в городе Мариуполе Донецкой народной республики. Местный житель пытался устроить взрыв при помощи самодельной бомбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник через мессенджер Telegram связался с представителем украинских спецслужб, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. Диверсант нашел бомбу и собирался привести ее в действие в здании суда, но был задержан с поличным группой захвата ФСБ.

Следственный отдел Управления ФСБ по ДНР возбудил уголовные дела о государственной измене, приготовлению к совершению теракта,

а также о незаконном обороте взрывчатки. Фигуранта взяли под стражу.

Ранее в Пятигорске сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли двойной теракт. Две женщины-смертницы по указанию украинских спецслужб доставили в город две мощные бомбы и планировали применить их против сотрудников правоохранительных органов.

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