Сделали шаг вперед: Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100

Эфирная новость 35 0

Проект — один из флагманов гражданского авиастроения.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимиру Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100

Президенту России Владимиру Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100. Накануне президент посетил Летно-исследовательский институт имени Громова, где ему представили новинки отечественной авиатехники.

Этот проект — один из флагманов гражданского авиастроения. После введения западных санкций конструкторы полностью отказались от иностранных деталей. Президент осмотрел кабину экипажа и пообщался с летчиком-испытателем.

—Этот самолет воспроизвели полностью, полностью комфорт, пилотирование. Но у нас еще на всех самолетах закольцовка крыла.

— На этой модели всегда будут законцовки крыла. Более 4% топливной экономии.

—Да, и что это? Какие преимущества дает?

—Для авиакомпании это достаточно существенно

—То есть вы не остановились на том уровне, на котором он был сделан? Сделали шаг вперед?

—Да, пошли дальше.

По словам конструкторов, этот самолет идеально подходит для региональных перевозок. Они учли запросы авиакомпаний, так что лайнер может преодолевать даже такие протяженные маршруты, как Новосибирск — Хабаровск. Начало массовых поставок новых SuperJet ожидается уже в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
«Держу оборону»: стилист Ольги Бузовой вышел с душераздирающим сообщением
15:03
«Спасибо за все»: внебрачный сын Михаила Ножкина обратился к отцу у гроба
14:56
В Москве создадут закрытое хранилище деструктивной литературы
14:48
«Поздно было что‑то делать»: сестра Татьяны Плетневой раскрыла причину ее смерти
14:40
В Анапе 12-летний мальчик ранил сверстника ножом
14:32
Дитер Болен столкнулся с угрозами в Прибалтике из-за высказываний об украинском конфликте

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео