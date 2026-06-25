Сделали шаг вперед: Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100

Владимиру Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100

Президенту России Владимиру Путину показали кабину нового самолета SuperJet-100. Накануне президент посетил Летно-исследовательский институт имени Громова, где ему представили новинки отечественной авиатехники.

Этот проект — один из флагманов гражданского авиастроения. После введения западных санкций конструкторы полностью отказались от иностранных деталей. Президент осмотрел кабину экипажа и пообщался с летчиком-испытателем.

—Этот самолет воспроизвели полностью, полностью комфорт, пилотирование. Но у нас еще на всех самолетах закольцовка крыла.

— На этой модели всегда будут законцовки крыла. Более 4% топливной экономии.

—Да, и что это? Какие преимущества дает?

—Для авиакомпании это достаточно существенно

—То есть вы не остановились на том уровне, на котором он был сделан? Сделали шаг вперед?

—Да, пошли дальше.

По словам конструкторов, этот самолет идеально подходит для региональных перевозок. Они учли запросы авиакомпаний, так что лайнер может преодолевать даже такие протяженные маршруты, как Новосибирск — Хабаровск. Начало массовых поставок новых SuperJet ожидается уже в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.