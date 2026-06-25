Россия готова оказать Венесуэле экстренную помощь после землетрясения

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Телеграмму с соболезнованиями отправил президент России Владимир Путин.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcos Salgado; 5-tv.ru

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В Москве уже заявили, что готовы оказать Венесуэле экстренную помощь. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин только что отправил телеграмму соболезнования в связи с землетрясением. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ. Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение в Венесуэле стало самым мощным за 126 лет. По данным The New York Times, оно превзошло землетрясение 1900 года магнитудой 7,7. Новое землетрясение произошло вечером 24 июня, зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По официальным данным, погибли 32 человека, около 700 ранены, десятки зданий разрушены.

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