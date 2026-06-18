Сотни ролей и ни одной звезды на похоронах: почему коллеги не пришли проститься Плетневой

Никто из знаменитостей не пришел проститься с актрисой Татьяной Плетневой

В Москве состоялось прощание с актрисой Татьяной Плетневой, которую зрители знали по десяткам популярных сериалов и кинофильмов. За годы карьеры она успела появиться более чем в 180 картинах, ее эпизоды становились яркими точками на пути развития сюжетов, но — удивительно — на церемонии прощания не было замечено ни одного известного артиста, режиссера или другого представителя российского шоу-бизнеса. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Плетнева была в хороших взаимоотношениях со многими знаменитостями. В социальных сетях некоторые из них написали пост в память о Плетневой, но ни один из этих людей не пришел проститься с актрисой лично.

Проводить актрису в последний путь пришли родственники, друзья и знакомые. Именно они заполнили зал, где проходила гражданская панихида. Многие не могли сдержать слез. Когда гроб начали выносить, собравшиеся проводили Плетневу продолжительными аплодисментами.

Прощание прошло в ритуальном зале морга городской клинической больницы № 36 имени Федора Иноземцева. После этого состоялось отпевание в храме в районе Преображенской площади. Затем траурная процессия направилась на Ново-Богородское кладбище, где актрису предали земле. Организацией похорон занимались самые близкие люди — дочь Алена и тетя артистки. Наследница актрисы тяжело переживала происходящее.

Татьяна Плетнева умерла в ночь с 12 на 13 июня в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени. По словам близких, болезнь развивалась стремительно. Еще недавно актриса появлялась на публике и работала, однако в последние месяцы сильно похудела из-за лечения.

На протяжении многих лет Плетнева оставалась востребованной актрисой и появлялась в популярных телевизионных проектах. Однако в день прощания рядом с актрисой оказались не коллеги по громким проектам, а те, кто был частью ее жизни вне съемочной площадки. В итоге самые искренние слова и слезы прозвучали не от представителей звездной тусовки, а от людей, которые знали актрису лично. Почему же рядом с Татьяной Плетневой, которую знала вся страна, не оказалось тех, кто с ней эту славу делил — вопрос открытый.

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