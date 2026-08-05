«Это не блат»: Иракли высказался о звездных династиях в шоу-бизнесе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 11 0

Певец намерен поддержать собственных детей.

Фото, видео: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иракли: блат в звездных династиях не может обеспечить успех человеку

Певец Иракли не считает родственные связи в кино и музыке доказательством кумовства. По мнению артиста, представители творческих династий должны подтверждать свой талант, иначе зрители не приняли бы их творчество. Об этом Иракли рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист отметил, что в шоу-бизнесе и творческих профессиях помощь близким людям является естественной. Однако сама по себе она не может обеспечить успех.

«Не думаю, что у нас есть прецеденты в стране, о которых вы говорите, где есть родственные связи, но при этом это незаслуженно», — рассказал Иракли.

Певец привел в пример представителей известных музыкальных семей, которые, по его мнению, добились признания благодаря собственным способностям.

«Что вы хотите сказать, что Владимир Пресняков, гениальный младший, менее талантливый, чем его гениальный Владимир Пресняков-папа? Ни в коем случае», — заявил артист.

Иракли также упомянул Стаса Пьеху, подчеркнув, что родственные связи не заменяют таланта и профессионализма.

«Если бы они не были бы настоящими, то люди бы их не приняли. И здесь вряд ли может как-то блат повлиять на историю», — отметил певец.

При этом артист добавил, что поддержка родных людей остается важной частью жизни.

«Каким-то образом по-человечески помогать своему родному человеку — это нормально», — заключил Иракли.

Певец также добавил, что поддержит собственных детей, какой бы они путь не выбрали. У артиста у него двое сыновей: Илья (родился в 2010 году) и Александр (родился в 2012 году). Их мама — Елена Гребенщикова, супруги развелись, но сохраняют дружеские отношения ради детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Миллионы пропавшего Усольцева: кому достанется наследство бизнесмена
11:20
«Возраст не тот»: Долина призналась, что хотела бы пойти на актерские курсы
11:17
«Без этого победить невозможно»: Собянин о городском развитии в сложное время
11:16
«Я сапожник без сапог»: Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ
11:13
Справятся сами: Евросоюз прекращает временную защиту украинцев
11:10
«Я же не Егор Крид»: Иракли рассказал о взгляде на личную жизнь

Сейчас читают

Ракета Илона Маска вскоре врежется в Луну
«Он устал жить»: Волочкова из последних сил борется за здоровье отца
«Папе очень плохо»: Волочкова рассказала о состоянии отца после инсульта
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео