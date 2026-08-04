«Невероятно трогательная»: ST назвал главные достоинства песни Ирины Волк

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 76 0

Рэпер порекомендовал всем послушать трек официального представителя МВД России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Рэпер ST считает, что песня Ирины Волк поднимает правильные семейные ценности

Песня официального представителя МВД России Ирины Волк «Папа» поднимает очень правильные семейные ценности. Об этом 5-tv.ru сообщил рэпер Александр Степанов, который больше известен под псевдонимом ST.

«Это невероятно трогательная песня. А самое главное, что в ней поднимаются очень правильные ценности: преемственность поколений и взаимодействие между родителями. Очень здорово, что об этом говорится в такой красивой песенной форме», — сказал рэпер.

Еще ST порекомендовал всем обязательно посмотреть клип Ирины Волк на эту композицию.

Официальный представитель МВД РФ записала песню, которую посвятила своему отцу Владимиру Волку. Трогательную композицию, а также клип она представила в мессенджере МАКС.

В своей песне Ирина Волк с теплотой вспоминает отцовскую заботу и признается, что ее любовь к нему не ослабла с годами и осталась такой же крепкой, как в детстве. Дополняют клип «оживленные» фотографии из семейного архива, на которых отец занят тем, что любил всю жизнь — творчеством.

Владимир Волк ушел из жизни 11 лет назад, в 2015 году. Он был художником, на его счету много работ. Например, он занимался росписью храма Архангела Михаила в белорусской деревне Тихиничи.

Композицию Ирины Волк уже оценили певица Виктория Дайнеко. По мнению артистки, трек получился душевным и настоящим. В клипе Волк представила «оживленные» фотографии из семейного архива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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