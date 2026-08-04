«Невероятно трогательная»: ST назвал главные достоинства песни Ирины Волк

Рэпер ST считает, что песня Ирины Волк поднимает правильные семейные ценности

Песня официального представителя МВД России Ирины Волк «Папа» поднимает очень правильные семейные ценности. Об этом 5-tv.ru сообщил рэпер Александр Степанов, который больше известен под псевдонимом ST.

«Это невероятно трогательная песня. А самое главное, что в ней поднимаются очень правильные ценности: преемственность поколений и взаимодействие между родителями. Очень здорово, что об этом говорится в такой красивой песенной форме», — сказал рэпер.

Еще ST порекомендовал всем обязательно посмотреть клип Ирины Волк на эту композицию.

Официальный представитель МВД РФ записала песню, которую посвятила своему отцу Владимиру Волку. Трогательную композицию, а также клип она представила в мессенджере МАКС.

В своей песне Ирина Волк с теплотой вспоминает отцовскую заботу и признается, что ее любовь к нему не ослабла с годами и осталась такой же крепкой, как в детстве. Дополняют клип «оживленные» фотографии из семейного архива, на которых отец занят тем, что любил всю жизнь — творчеством.

Владимир Волк ушел из жизни 11 лет назад, в 2015 году. Он был художником, на его счету много работ. Например, он занимался росписью храма Архангела Михаила в белорусской деревне Тихиничи.

Композицию Ирины Волк уже оценили певица Виктория Дайнеко. По мнению артистки, трек получился душевным и настоящим. В клипе Волк представила «оживленные» фотографии из семейного архива.

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