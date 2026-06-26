«Образ супергероя»: психологи рассказали, как легко обрести уверенность в себе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Эффект объясняется механизмом самовосприятия и поведенческой активации.

Как обрести уверенность в себе: способы повысить самооценку

Фото: 5-tv.ru

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Yahoo: обрести уверенность в себе поможет метод «супергероя»

По мнению психологов, один из неожиданных способов укрепить уверенность в себе — мысленно создать образ собственного «супергероя». Такой метод используется в когнитивной психологии как техника визуализации и помогает человеку легче справляться с тревогой, неуверенностью и стрессовыми ситуациями. Об этом сообщило Yahoo.

В чем суть метода

Идея заключается в том, чтобы представить себя в виде альтернативной версии — более сильной, собранной и уверенной.

Это не про фантазии или уход от реальности, а про создание внутреннего психологического «якоря», который помогает вести себя более уверенно в сложных ситуациях.

Человек заранее продумывает, как «его версия-супергерой» реагирует на стресс, общение, публичные выступления или конфликты.

Как это работает с точки зрения психологии

Психологи объясняют эффект через механизм самовосприятия и поведенческой активации.

Когда человек мысленно моделирует уверенное поведение, мозг получает пример того, как действовать в реальности. Это снижает внутренний барьер перед действиями и уменьшает тревожность.

Кроме того, визуализация активирует те же зоны мозга, которые задействуются при реальном выполнении действий, что делает реакцию более «привычной».

Почему именно «супергерой»

Образ супергероя выбирается не случайно. Он символизирует:

  • силу и контроль над ситуацией;
  • устойчивость к стрессу;
  • уверенность в действиях;
  • четкие границы и ответственность.

Такой яркий и эмоционально насыщенный образ легче закрепляется в памяти и быстрее вызывается в стрессовой ситуации.

Как применять технику на практике

Специалисты рекомендуют заранее «создать» своего персонажа: мысленно определить его черты, манеру поведения, осанку, голос и реакцию на сложные ситуации.

Затем в реальной жизни, перед важным событием — например, выступлением или разговором — человек может «переключаться» в этот образ и действовать в соответствии с ним.

В чем польза метода

Психологи отмечают, что регулярное использование такой визуализации может:

  • снизить уровень тревожности;
  • улучшить навыки публичных выступлений;
  • повысить устойчивость к стрессу;
  • помочь быстрее принимать решения в сложных ситуациях.

При этом метод не заменяет работу с глубинными психологическими проблемами, но может быть полезным дополнительным инструментом.

По мнению специалистов, такой способ работает как инструмент самоподдержки и тренировки новых моделей реакции в стрессовых ситуациях.

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