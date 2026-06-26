Собянин: Москва продолжит развивать умный прием в городских поликлиниках

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Это сделает прием максимально результативным для пациента и врача.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В московских поликлиниках будут продолжать развивать систему умного приема. Это важнейший элемент новой модели организации амбулаторной помощи в столице, главная задача которой — сделать прием максимально результативным для пациента и врача. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал Сергей Собянин.

«Ежедневно в московские поликлиники обращаются порядка 250 тысяч человек. Почти треть из них приходят за справкой, рецептом или больничным. Теперь в ряде случаев их можно получать онлайн. С начала года с помощью телемедицинского сервиса продлено больше одного миллиона рецептов, закрыто около 600 тысяч больничных листов. Также в электронном формате сегодня доступно порядка 70 процентов медицинских справок. Умный прием — система, которая позволяет перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предрисков», — уточнил мэр Москвы.

Умные сервисы призваны сократить число визитов, не требующих осмотра врачом, и сэкономить время пациентов. Также сегодня в электронном формате доступно около 70 процентов медицинских справок. Полностью в цифровом виде оформляются 19 видов документов, а 12 из них можно не только заказать, но и получить онлайн. К примеру, можно получить справку о допуске к спорту или о профилактических прививках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Собянин: Москва продолжит развивать умный прием в городских поликлиниках

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