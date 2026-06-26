Все в 15 минутах: новая реальность загородной жизни, о которой раньше только мечтали

Строительная отрасль России бьет рекорды: за семь лет объем частного домостроения вырос на 65%. Этому во многом способствовали меры поддержки нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: льготная ипотека на ИЖС, эскроу-счета, цифровой суперсервис типовых проектов домов и программа социальной газификации.

Как за последнее время преобразилась жизнь россиян, узнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Жизнь в 15 минутах от всего

Какие плюсы у льготной ипотеки, переезд по нацпроекту. Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Для семьи Елены из Татарстана выбор пал на небольшой поселок под Казанью. Переезд за город стал возможен благодаря семейной ипотеке под шесть процентов. Поселок возведен в формате «пятнадцатиминутного города».

«Пятнадцатиминутный город» — градостроительная концепция, в которой все базовые потребности жителей — работа, магазины, школа, поликлиника — расположены в пределах 15 минут ходьбы или езды на велосипеде.

«Для меня как для мам в декрете это вообще было лучшее решение, потому что, пока я работаю, сын может спокойно играть во дворе, дом взяли со всеми коммуникациями», — поделилась Елена Ащеулова.

Новые стандарты загородного жилья

Какие плюсы у льготной ипотеки, переезд по нацпроекту. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

В Самарской области поселок для индивидуального жилищного строительства задает новые стандарты. Здесь построено четыреста комфортабельных домов с готовым электро-, водо- и газоснабжением, видеонаблюдением и интернетом. Школа, детский сад и поликлиника в пяти минутах езды.

«До Самары 18 минут. Это очень удобно. Хотя у нас здесь есть все то же, что и в городе, но только вот рядом. Кинотеатр под открытым небом, озеро, свежий воздух, простор. Очень удобно», — рассказал житель поселка под Самарой Дмитрий Базенков.

Безопасные сделки благодаря эскроу-счетам

Какие плюсы у льготной ипотеки, переезд по нацпроекту. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Жилье в новом загородном комплексе можно оформить в ипотеку с применением льготных условий. Также в проекте применяется механизм эскроу-счетов.

«Эскроу-счета — это специализированные счета, на которые попадают деньги после заключения договора подряда. Клиент переводит свои деньги на эскроу-счет, и на этом счете деньги замораживаются до момента завершения строительства дома», — пояснил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

Газификация в домах

Какие плюсы у льготной ипотеки, переезд по нацпроекту. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Финальный штрих комфорта — тепло. По программе социальной газификации, вошедшей в нацпроект «Инфраструктура для жизни», голубое топливо бесплатно доводят до границ участков.

В Белгородской области план выполнен уже на девяносто два процента. Особое внимание — участникам СВО. Семья Волченко из села Никольское получила господдержку на оборудование дома.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» к 2030 году к сетевому природному газу смогут подключиться более полутора миллионов домов. Ежегодно по всей стране будет вводиться не менее 60 миллионов квадратных метров на ИЖС.