Неприхотливый сад: какие цветы выдержат летнюю жару и нехватку воды

Последние годы заставили многих дачников пересмотреть привычный подход к садоводству. Волны жары, длительные периоды без осадков и резкие погодные перепады становятся все более заметным испытанием для сада.

При этом заранее предсказать характер конкретного сезона невозможно, однако многолетние наблюдения показывают общий рост средних температур и увеличение числа жарких периодов во многих регионах России.

Почему жара опасна для растений

Для сада проблемой становится не только высокая температура воздуха. Растения страдают от сочетания нескольких факторов: пересыхания почвы, сухого ветра, перегрева корней и недостатка влаги.

Особенно чувствительны культуры, предпочитающие влажные условия. При длительной засухе даже хорошо прижившиеся растения могут терять декоративность. Однако многое зависит от конкретного участка.

На тяжелой почве и в полутени растение может чувствовать себя вполне комфортно, тогда как на открытом солнечном месте с легким грунтом быстро испытывает стресс.

Какие цветы хуже переносят засуху

www.globallookpress.com/Oksana Korol

К культурам, требующим большего внимания в жаркое лето, относятся астильбы, хосты, роджерсии и бузульники. Эти растения по-прежнему успешно выращиваются в средней полосе, но в засушливые периоды могут страдать от недостатка влаги: листья поникают, подсыхают по краям или получают солнечные ожоги.

Больше ухода нередко требуют и некоторые гортензии. Особенно чувствительны к пересыханию почвы крупнолистные формы. Метельчатые и древовидные гортензии обычно считаются более устойчивыми и лучше приспособленными к условиям средней полосы.

Отдельного внимания заслуживает газон. Большинство газонных трав способны переживать временную засуху, однако без полива они часто желтеют и переходят в состояние покоя. После возвращения дождей травостой обычно восстанавливается.

Какие многолетники лучше чувствуют себя на солнце

www.globallookpress.com/Lilly

Все больше садоводов обращают внимание на растения, способные сохранять декоративность при ярком солнце и умеренном недостатке влаги.

Одной из самых популярных культур остается лаванда узколистная. Она хорошо растет на солнечных участках и предпочитает хорошо дренированную почву. Избыточное увлажнение для нее зачастую опаснее засухи.

Надежными многолетниками считаются шалфей дубравный и различные виды котовника. Они долго цветут, сравнительно нетребовательны и хорошо переносят жаркую погоду.

Особенно устойчивыми считаются очитки и очитники, способные запасать влагу в листьях. После укоренения неплохо переносят жару также эхинацеи, тысячелистники, декоративные полыни и некоторые виды гвоздик.

Почему становятся популярны декоративные злаки

www.globallookpress.com/F. Herrmann

Декоративные злаки все чаще используются в современных садах. Многие из них хорошо переносят жаркую погоду, хотя требования к влаге у разных видов заметно различаются.

Среди популярных культур — овсяницы, некоторые виды мискантусов и вейников. Для более влажных мест нередко используют молинии, которые ценятся за красивую форму куста и выразительную осеннюю окраску.

Злаки хорошо сочетаются с эхинацеями, шалфеями и тысячелистниками, создавая композиции в природном стиле, сохраняющие декоративность на протяжении большей части сезона.

Кустарники для солнечных участков

www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

Среди кустарников немало видов, способных переносить периоды недостатка влаги после укоренения.

К таким растениям относятся различные спиреи, пузыреплодники, можжевельники и горные сосны. Они широко используются как в частном, так и в городском озеленении.

Одним из наиболее засухоустойчивых кустарников считается лох серебристый. Благодаря серебристому опушению листьев он лучше переносит интенсивное солнечное освещение и способен расти на сравнительно бедных почвах.

При этом даже самые устойчивые культуры нуждаются в регулярном поливе в первые годы после посадки, пока не сформируется мощная корневая система.

Как жара влияет на огород

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Высокие температуры отражаются и на овощных культурах. У томатов, перцев и некоторых других растений проблемы часто возникают не столько из-за самой жары, сколько из-за резких колебаний влажности почвы.

После пересушивания и последующего обильного полива плоды могут растрескиваться, а растения испытывают дополнительный стресс.

Поэтому многие огородники используют мульчирование и системы капельного полива, позволяющие поддерживать более стабильную влажность грунта.

Тыквы, кабачки и другие представители семейства тыквенных способны переносить кратковременный недостаток влаги благодаря развитой корневой системе. Однако для получения хорошего урожая им также требуется достаточное количество воды.

Чему можно поучиться у южных регионов

www.globallookpress.com/IMAGO

Опыт садоводов юга России показывает, что в жарком климате особенно важны правильная агротехника и грамотный подбор растений.

Одним из главных приемов остается мульчирование. Слой мульчи снижает испарение влаги, уменьшает перегрев почвы и помогает сдерживать рост сорняков.

Не менее важно поддерживать плодородие грунта. Почва с высоким содержанием органического вещества лучше удерживает воду и позволяет растениям легче переносить засушливые периоды.

Еще один важный принцип — подбирать растения под реальные условия участка, а не пытаться кардинально изменить среду ради выращивания неподходящих культур.

Особенности городских участков

www.globallookpress.com/IMAGO

В крупных городах действует эффект теплового острова: асфальт, бетон и плотная застройка накапливают тепло и повышают температуру воздуха по сравнению с пригородами.

Особенно это заметно при контейнерном озеленении. Ограниченный объем грунта быстрее нагревается и быстрее пересыхает. Поэтому для выращивания растений в кашпо рекомендуется использовать достаточно крупные емкости и внимательно следить за влажностью субстрата.

Как помочь саду пережить жаркое лето

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Даже засухоустойчивые растения лучше переносят высокие температуры при правильном уходе. Поливать сад рекомендуется редко, но обильно, чтобы вода проникала в глубокие слои почвы и стимулировала развитие корневой системы. Поверхностные ежедневные поливы часто оказываются менее эффективными.

В жаркие периоды полезно обновлять слой мульчи толщиной в пять-десять сантиметров из коры, компоста или скошенной травы. Она помогает сохранять влагу и защищает корни от перегрева.

Также специалисты советуют по возможности избегать сильной обрезки летом, поскольку дополнительный стресс может ослабить растения в период высоких температур.