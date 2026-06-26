Двое подростков и мужчина похитили ребенка и заперли его в сарае в Приморье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Школьнику удалось сбежать от преступников.

В Приморье подростки похитили 11-летнего мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Приморье взрослый мужчина и двое подростков похитили 11-летнего мальчика

В городе Артем в Приморском крае взрослый мужчина и двое подростков похитили 11-летнего мальчика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 24 июня. По данным ведомства, трое молодых людей, двое из которых — несовершеннолетние, применили насилие по отношению к 11-летнему школьнику. Обвиняемые схватили мальчика, затолкали его в багажник автомобиля, затем отвезли его в сарай, где связали ребенка скотчем и оставили одного.

Потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из складского помещения и сбежать. В СК уточнили, что подозреваемые уже задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц». Расследование продолжается. Мотивы обвиняемых выясняются.

Ранее в Башкирии подростка убили из-за пакета продуктов. Трагедия произошла днем 12 июня. В селе Кандры молодой человек заметил 14-летнего подростка, который только что вышел из магазина. Злоумышленник, желая завладеть чужим имущество, набросился на школьника и нанес ему несколько ударов ножом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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