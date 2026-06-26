Высыпания из-за гормонов: как ухаживать за кожей во время беременности

Yahoo: ухаживать за кожей во время беременности нужно мягко и безопасно

Беременность — период, когда кожа может заметно меняться. Появляются пигментные пятна, усиливается чувствительность, а привычные средства ухода иногда начинают раздражать. Дерматологи подчеркивают, что в это время особенно важно пересмотреть бьюти-рутину и сделать ее более мягкой и безопасной. Об этом сообщило Yahoo.

Почему кожа меняется во время беременности

Гормональные перестройки влияют на работу сальных желез, уровень увлажненности кожи и реакцию на внешние раздражители.

У одних женщин кожа становится более жирной и склонной к высыпаниям, у других — наоборот, сухой и чувствительной. Часто появляется так называемая «маска беременности» — пигментация на лице, связанная с повышением уровня гормонов.

Главный принцип ухода

Дерматологи отмечают, что беременность — не время для сложных многоступенчатых схем ухода.

Чем проще и мягче средства, тем ниже риск раздражения и нежелательных реакций. Основной акцент делается на очищении, увлажнении и защите кожи.

Какие ингредиенты стоит использовать с осторожностью

Некоторые активные компоненты в косметике могут быть нежелательны во время беременности. Специалисты чаще всего рекомендуют избегать или ограничивать средства с ретиноидами и сильными кислотами без контроля врача.

Также стоит внимательно относиться к новым продуктам и не вводить сразу несколько активных средств одновременно.

Что действительно помогает коже

Базовый уход во время беременности обычно строится вокруг простых и безопасных компонентов. К ним относятся:

мягкие очищающие средства без агрессивных ПАВ;

увлажняющие кремы с керамидами и гиалуроновой кислотой;

солнцезащитные средства с широким спектром защиты;

успокаивающие компоненты, уменьшающие раздражение.

Особое внимание уделяется SPF-защите, так как кожа становится более склонной к пигментации.

Почему SPF становится обязательным

Во время беременности риск появления темных пятен на коже возрастает.

Поэтому дерматологи советуют использовать солнцезащитные средства ежедневно, даже в пасмурную погоду и зимой. Это помогает снизить выраженность пигментации и защитить кожу от фотостарения.

Как справляться с акне и высыпаниями

Гормональные изменения могут провоцировать появление акне.

В таких случаях специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и избегать агрессивных средств. При выраженных высыпаниях лучше обратиться к дерматологу, который подберет безопасную терапию с учетом беременности.

Уход за телом и растяжки

Кожа тела также нуждается в регулярном увлажнении.

Кремы и масла не предотвращают растяжки полностью, но помогают поддерживать эластичность кожи и уменьшают ощущение сухости и стянутости.

Уход за кожей во время беременности строится на принципах безопасности и минимализма. Мягкое очищение, регулярное увлажнение и обязательная защита от солнца помогают поддерживать здоровье кожи в период гормональных изменений и снизить риск неприятных реакций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.