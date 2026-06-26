Высыпания из-за гормонов: как ухаживать за кожей во время беременности

Ожидание ребенка не терпит сложных многоступенчатых схем.
Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer
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Yahoo: ухаживать за кожей во время беременности нужно мягко и безопасно
Беременность — период, когда кожа может заметно меняться. Появляются пигментные пятна, усиливается чувствительность, а привычные средства ухода иногда начинают раздражать. Дерматологи подчеркивают, что в это время особенно важно пересмотреть бьюти-рутину и сделать ее более мягкой и безопасной. Об этом сообщило Yahoo.
Почему кожа меняется во время беременности
Гормональные перестройки влияют на работу сальных желез, уровень увлажненности кожи и реакцию на внешние раздражители.
У одних женщин кожа становится более жирной и склонной к высыпаниям, у других — наоборот, сухой и чувствительной. Часто появляется так называемая «маска беременности» — пигментация на лице, связанная с повышением уровня гормонов.
Главный принцип ухода
Дерматологи отмечают, что беременность — не время для сложных многоступенчатых схем ухода.
Чем проще и мягче средства, тем ниже риск раздражения и нежелательных реакций. Основной акцент делается на очищении, увлажнении и защите кожи.
Какие ингредиенты стоит использовать с осторожностью
Некоторые активные компоненты в косметике могут быть нежелательны во время беременности. Специалисты чаще всего рекомендуют избегать или ограничивать средства с ретиноидами и сильными кислотами без контроля врача.
Также стоит внимательно относиться к новым продуктам и не вводить сразу несколько активных средств одновременно.
Что действительно помогает коже
Базовый уход во время беременности обычно строится вокруг простых и безопасных компонентов. К ним относятся:
- мягкие очищающие средства без агрессивных ПАВ;
- увлажняющие кремы с керамидами и гиалуроновой кислотой;
- солнцезащитные средства с широким спектром защиты;
- успокаивающие компоненты, уменьшающие раздражение.
Особое внимание уделяется SPF-защите, так как кожа становится более склонной к пигментации.
Почему SPF становится обязательным
Во время беременности риск появления темных пятен на коже возрастает.
Поэтому дерматологи советуют использовать солнцезащитные средства ежедневно, даже в пасмурную погоду и зимой. Это помогает снизить выраженность пигментации и защитить кожу от фотостарения.
Как справляться с акне и высыпаниями
Гормональные изменения могут провоцировать появление акне.
В таких случаях специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и избегать агрессивных средств. При выраженных высыпаниях лучше обратиться к дерматологу, который подберет безопасную терапию с учетом беременности.
Уход за телом и растяжки
Кожа тела также нуждается в регулярном увлажнении.
Кремы и масла не предотвращают растяжки полностью, но помогают поддерживать эластичность кожи и уменьшают ощущение сухости и стянутости.
Уход за кожей во время беременности строится на принципах безопасности и минимализма. Мягкое очищение, регулярное увлажнение и обязательная защита от солнца помогают поддерживать здоровье кожи в период гормональных изменений и снизить риск неприятных реакций.
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