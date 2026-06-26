Убийственная жара: во Франции зафиксировали температурный рекорд

The Daily Mail: во Франции зафиксировали температурный максимум

Во Франции зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

В среду, 24 июня, в коммуне Писсос на юго-западе Франции температура воздуха поднялась до 44 градусов Цельсия — это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений в этой стране. Средняя же температура в тот день на территории Пятой республики ровнялась 30 градусам.

Такая аномальная жара не могла не привести к последствиям. Из-за высоких температур были остановлены три ядерных реактора на атомной электростанции. Высокие температуры ограничивали доступ к воде, которая должна охлаждать станцию.

Подобные погодные условия фиксируют во многих странах Европы: Германии, Нидерландах, Бельгии, Испании и Италии. Это привело к сотням смертей. В одной только Испании за три дня погибли 212 человек.

Жара стала причиной многих несчастных случаев на воде. Во Франции с 18 июня утонули почти 50 человек. В том числе и футболист клуба «Генгам» Кензо Кис. Он, как и большинство погибших в водоемах за это время, пытался охладиться.

Также зафиксированы несколько случаев гибели детей, оставленных взрослыми в автомобилях. А пожилая британка из-за высокой температуры воздуха потеряла сознание и умерла в туристическом кемпинге на западном побережье Пятой республики.

Кроме того, погодные условия спровоцировали пожары в лесах Франции и Испании.

Причиной такой аномальной жары стало природное явление, называемое — блок Омега. Этот блок удерживает горячий воздух над поверхностью земли, что приводит к повышению температуры воздуха на 18 градусов выше нормы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании зарегистрировали самый жаркий июньский день за последние полвека. Температура воздуха в местечке Чарлвуд в графстве Суррей под Лондоном поднялась до 35,7 градуса Цельсия.

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