«Сочная»: Виктория Боня показала свое тело без фильтров
В новом видеоролике знаменитость предстала в коротком топе и шортах, обнажив живот.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Телеведущая Виктория Боня опубликовала фото в топе и коротких шортах
Телеведущая Виктория Боня решилась на смелый шаг: она показала свое тело без прикрас, то есть без фильтров. На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала видео, в котором предстала в черном топе и коротких шортах того же цвета, обнажив живот.
Подписчики оценили фигуру 46-летней Виктории Бони.
«Прекраснейшая из женщин»;
«Сочная»;
«Идеальная», — прокомментировали пост телеведущей пользователи сети.
Виктория Боня снялась в черном топе и коротких шортах, обнажив живот.
Кроме того, часть фанатов призвала Боню не обращать внимание на хейтеров, которые утверждаю, что ей якобы нужно привести себя в форму, сбросив пару килограммов.
В новом видеоролике Боня рассказала о том, что, по ее мнению, вредит здоровью и как правильно наладить свой быт. Так, она, например, призвала домохозяек избавиться от пластиковых нарезных досок, а вместо них использовать деревянные.
Ранее Виктория Боня впервые откровенно рассказала о том, что сделала аборт в 18 лет. Знаменитость пошла на такой шаг под давлением молодого человека, который и был отцом ребенка.
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