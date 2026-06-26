Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Дарины

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел».

У четырехлетней Дарины — лимфобластный лейкоз. Наша героиня уже прошла курс высокодозной химиотерапии. Впереди — пересадка костного мозга.

Перед трансплантацией девочке предстоит еще один этап — тотальное облучение тела. Стоимость лечения превышает два миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!

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