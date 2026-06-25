Возлюбленную актера Деля отправили на обязательные работы по делу о его ранении

Суд приговорил Александру Дроздову к 200 часам работ по делу о ранении Ильи Деля

Актрису Александру Дроздову приговорили к 200 часам обязательных работ по делу о ранении ее сожителя, актера Ильи Деля. Об этом 5-tv.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Изначально Дроздову обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако в ходе судебного разбирательства ее действия переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел 12 апреля 2025 года в жилом доме на улице Казанской. По данным суда, Дроздова ранила Деля ножом в область груди.

Во время заседания была изучена экспертиза. В суде сообщили, что характер повреждений мог соответствовать версии защиты. Согласно этим данным, Дель взял Дроздову за руки, когда у нее был нож, и потянул на себя. После этого он упал, а подсудимая упала сверху. В результате нож попал потерпевшему в грудь.

Суд пришел к выводу, что прямой умысел Дроздовой не подтвердился. Сам Дель до этого подал заявление о примирении сторон.

По итогам рассмотрения дела суд назначил актрисе 200 часов обязательных работ.

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