Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма

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Более миллиона человек эвакуированы на восточном побережье Китая.

Фото, видео: Reuters/Baz Ratner; 5-tv.ru

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В Азии бушует самый мощный в этом году тайфун. Ему дали название Дельфин, и из-за него уже эвакуировано более миллиона человек.

В том же Шанхае первые этажи зданий больше напоминают аквариумы. А в Тайване порывы ветра скоростью 150 километров в час даже докидывают морских обитателей на высоту 20-30 этажей.

По всей стране отменили почти полторы тысячи авиарейсов. В результате там застряли сотни россиян.

«Сегодня утром, когда мы пришли на рейс, он был отменен, и нам предложили перебить наши билеты до Бангкока на среду на утро. В аэропорту очень много людей», — рассказала наша соотечественница Ольга.

По другую сторону Тихого океана бушуют лесные пожары. Канада не может справиться с пламенем уже несколько недель, местные жители пытаются выбраться из своих районов, пробираясь сквозь стены огня. А вот Латинскую Америку сегодня трясло. Венесуэла, Панама, Эквадор, но хуже всего в Колумбии, там магнитуда землетрясения достигла 7 целых и 4 десятых.

Под завалами разрушенных домов могут находится десятки человек. Пострадала самая высокая в Латинской Америке церковь. Шесть аэропортов приостановили работу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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