В США сообщили о готовности Трампа на соглашение с Ираном без ядерной сделки

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Обязательным условием мира президент США считает открытие Ормузского пролива.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via; 5-tv.ru

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Соединенные Штаты готовы идти на уступки, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке. Причем компромисс касается одной из главных целей Вашингтона. По данным Wall Street Journal, президент Трамп готов подписать мир с Тегераном без заключения ядерной сделки.

«По словам американских чиновников, в течение нескольких недель президент Трамп готовил почву для объявления победы в войне с Ираном, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. И даже в частном порядке обсуждал идею о готовности выйти из конфликта без ядерной сделки», — пишет газета.

Такие действия Трампа говорят о его растерянности. Особенно на фоне приближающихся промежуточных выборов, которые могут неудачно закончиться для республиканцев. Вашингтон оказался не готов к тому, что Тегеран сможет вести затяжную войну. И возможностей завершить конфликт победителем для США с каждым днем все меньше.

Хотя на сегодняшнем брифинге Трамп вновь изменил стратегию и от разговоров о мире перешел к разговорам о репарациях от Ирана.

«Они просят о репарациях, можно сказать — требуют компенсацию за ущерб, который мы причинили. Ладно, я скажу, что это хорошая идея. Но тогда мы потребуем деньги за ущерб, который они причиняли нам в течение 50 лет», — прокомментировал Трамп.

Трамп не уточнил, о какой сумме идет речь. Тем более, что во время его выступления, многие уделили больше внимания девушке за спиной президента. А точнее выдвигали версии, почему она постоянно держала руку на животе. Кто-то даже решил, что это оригинальный способ сообщить о беременности.

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