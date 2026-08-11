В США сообщили о готовности Трампа на соглашение с Ираном без ядерной сделки

Соединенные Штаты готовы идти на уступки, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке. Причем компромисс касается одной из главных целей Вашингтона. По данным Wall Street Journal, президент Трамп готов подписать мир с Тегераном без заключения ядерной сделки.

«По словам американских чиновников, в течение нескольких недель президент Трамп готовил почву для объявления победы в войне с Ираном, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. И даже в частном порядке обсуждал идею о готовности выйти из конфликта без ядерной сделки», — пишет газета.

Такие действия Трампа говорят о его растерянности. Особенно на фоне приближающихся промежуточных выборов, которые могут неудачно закончиться для республиканцев. Вашингтон оказался не готов к тому, что Тегеран сможет вести затяжную войну. И возможностей завершить конфликт победителем для США с каждым днем все меньше.

Хотя на сегодняшнем брифинге Трамп вновь изменил стратегию и от разговоров о мире перешел к разговорам о репарациях от Ирана.

«Они просят о репарациях, можно сказать — требуют компенсацию за ущерб, который мы причинили. Ладно, я скажу, что это хорошая идея. Но тогда мы потребуем деньги за ущерб, который они причиняли нам в течение 50 лет», — прокомментировал Трамп.

Трамп не уточнил, о какой сумме идет речь. Тем более, что во время его выступления, многие уделили больше внимания девушке за спиной президента. А точнее выдвигали версии, почему она постоянно держала руку на животе. Кто-то даже решил, что это оригинальный способ сообщить о беременности.

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