В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

В организации заявили о недопустимости нападений на медучреждения.

Атака ВСУ на больницу в Донецке — что сказали в ВОЗ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к расследованию атаки украинского беспилотника на донецкую больницу, жертвой которой стал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В ведомстве заявили, что информация о трагедии в Донецке поступила от партнерской организации. В ВОЗ также допустили внесение этого инцидента в глобальную систему мониторинга атак на здравоохранение после того, как проверка завершится.

«В настоящее время проверяем информацию о произошедшем», — отметили в организации.

Нападения на системы здравоохранения в ВОЗ назвали недопустимыми. Ее представители подчеркнули, что медработники, пациенты, медучреждения, документы и машины скорой помощи находятся, которые находятся под защитой гуманитарного права, не должны быть жертвами атак.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после удара вражеского дрона по больнице в Донецке 5 августа. Тогда в результате теракта погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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