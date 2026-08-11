В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
В организации заявили о недопустимости нападений на медучреждения.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к расследованию атаки украинского беспилотника на донецкую больницу, жертвой которой стал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В ведомстве заявили, что информация о трагедии в Донецке поступила от партнерской организации. В ВОЗ также допустили внесение этого инцидента в глобальную систему мониторинга атак на здравоохранение после того, как проверка завершится.
«В настоящее время проверяем информацию о произошедшем», — отметили в организации.
Нападения на системы здравоохранения в ВОЗ назвали недопустимыми. Ее представители подчеркнули, что медработники, пациенты, медучреждения, документы и машины скорой помощи находятся, которые находятся под защитой гуманитарного права, не должны быть жертвами атак.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после удара вражеского дрона по больнице в Донецке 5 августа. Тогда в результате теракта погибла женщина, еще два человека получили ранения.
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