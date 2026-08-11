Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа

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Мурад Устаров
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Прежний руководитель вуза Григорий Заславский ушел в оставку 4 августа.

Кто станет новым ректором ГИТИСа — названы три кандидата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

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ТАСС: на пост ректора ГИТИСа претендуют Дмитрий Певцов и Константин Богомолов

На пост ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) рассматриваются три кандидатуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в театральных кругах.

По его словам, в числе кандидатов числятся роль претендуют художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, народный артист РФ Дмитрий Певцов и худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

Собеседник добавил, что именно они являются «главными претендентами» на место главы крупнейшего театрального вуза России.

Предыдущий ректор ГИТИСа Григорий Заславский оставил должность 4 августа. Решение было принято по его инициативе. Приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Заславский руководил вузом около десяти лет. Выборы нового ректора института состоятся после 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что временно исполняющим обязанности ректора ГИТИСа стала Марина Кирюшкина. До этого она занимала должность проректора по общим вопросам и проектному управлению учебного заведения.

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