Снайперская пара 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении уничтожила свыше 150 беспилотных летательных аппаратов противника.

В ходе выполнения задач по поддержке штурмовых подразделений снайперская пара выдвинулась на заранее оборудованную позицию, используя средства маскировки и естественные укрытия. При занятии огневой позиции военнослужащие приступили к воздушному наблюдению, и при обнаружении беспилотников противника поражали их огнем из снайперских винтовок СВД и «Орсис» отечественного производства.

Основными целями снайперской пары стали тяжелые ударные гексакоптеры, а также ударные FPV-дроны и дроны, оставляемые противником в засаде на маршрутах движения колонн и личного состава. Выверенный расчет всех параметров стрельбы, включая

дистанцию, скорость и направление ветра, позволял поражать все обнаруженные воздушные цели. После уничтожения каждого БпЛА

военнослужащие оперативно меняли позицию, чтобы оставаться незаметными для средств разведки противника.

Высокий профессионализм и боевая выучка снайперов группировки войск «Центр» позволили значительно снизить разведывательные и ударные возможности ВСУ. Военнослужащие ежедневно выполняют задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам противника, обеспечивая прикрытие штурмовых подразделений и способствуя их продвижению на днепропетровском направлении СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.