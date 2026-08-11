Снайперская пара уничтожила более 150 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Выверенный расчет всех параметров стрельбы позволял поражать все обнаруженные цели.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Снайперская пара 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении уничтожила свыше 150 беспилотных летательных аппаратов противника.
В ходе выполнения задач по поддержке штурмовых подразделений снайперская пара выдвинулась на заранее оборудованную позицию, используя средства маскировки и естественные укрытия. При занятии огневой позиции военнослужащие приступили к воздушному наблюдению, и при обнаружении беспилотников противника поражали их огнем из снайперских винтовок СВД и «Орсис» отечественного производства.
Основными целями снайперской пары стали тяжелые ударные гексакоптеры, а также ударные FPV-дроны и дроны, оставляемые противником в засаде на маршрутах движения колонн и личного состава. Выверенный расчет всех параметров стрельбы, включая
дистанцию, скорость и направление ветра, позволял поражать все обнаруженные воздушные цели. После уничтожения каждого БпЛА
военнослужащие оперативно меняли позицию, чтобы оставаться незаметными для средств разведки противника.
Высокий профессионализм и боевая выучка снайперов группировки войск «Центр» позволили значительно снизить разведывательные и ударные возможности ВСУ. Военнослужащие ежедневно выполняют задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам противника, обеспечивая прикрытие штурмовых подразделений и способствуя их продвижению на днепропетровском направлении СВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 11 авг
- Ангары с 15 тысячами дронов уничтожили российские военные в Киеве
- 11 авг
- Экипажи танков Т-80БВ сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 авг
- Прямое попадание «Ланцета» в украинскую РСЗО. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 авг
- Вражеские дроны перехвачены. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- Расчеты FPV-дронов уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- Ми-28НМ нанес удар по группе боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Артиллерия поразила технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Танк Т-80БВМ сорвал контратаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- «Град» разбил позиции ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- ZALA помогают расширять зону безопасности под Сумами. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?