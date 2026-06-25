Поезда в Крым отменяют: что изменится для пассажиров уже в ближайшие недели

Количество следующих в Крым пассажирских поездов сокращается

Количество пассажирских поездов, следующих в Крым, в ближайшее время сократится. Согласно решению оперативного штаба Республики Крым, согласованному с перевозчиком, Министерством транспорта и Крымской железной дорогой, ежедневно на маршрут выйдут только семь поездов «Таврия». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Все сохраненные составы будут прибывать только до станции Керчь-Южная. Дальнейшую доставку пассажиров по территории полуострова организуют автобусами, которые будут курсировать по специальному расписанию.

При этом остальные сезонные железнодорожные маршруты отменят не сразу, а постепенно — в течение двух недель. Такой порядок позволит пассажирам, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, воспользоваться уже купленными билетами, а остальным — успеть изменить свои планы.

Под сокращение попали поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, а также маршруты, связывающие полуостров с Евпаторией и Феодосией. Обновленное расписание движения обещают опубликовать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения России открыло горячие линии для родителей в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты консультируют граждан и предоставляют необходимую информацию по действующим ограничениям.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что прием детей в оздоровительные лагеря на полуострове приостановлен на период с 22 июня по 1 сентября.

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