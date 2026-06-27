На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Он отметил, что на месте падения фрагментов летальных аппаратов работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Чуть ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово — воздушные гавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В настоящее время ограничения сняты.

Киевский режим на протяжении нескольких недель совершает попытки массированных атак на российскую столицу, а также города и населенные пункты Подмосковья. Днем ранее в столичном регионе было нейтрализовано около 50 беспилотников ВСУ. В ночь на 26 июня над российскими регионами силы ПВО ликвидировали свыше 600 вражеских БПЛА.

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