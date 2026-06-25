Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 205 0

Предоставлять документы теперь нужно не позднее чем за три месяца до планируемой поездки.

Какие сроки выдачи виз в Италию для россиян

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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АТОР: визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении сроков выдачи виз

Визовый центр Италии в РФ предупредил россиян об увеличении срока обработки документов на визу. Теперь рассмотрение заявок занимает свыше 60 дней, тогда как до этого максимальным ориентиром были 40 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ведомстве уточнили, что визовый центр VMS (Visa management service) уведомил о продлении сроков обработки документов. Причиной такого решения стало большое количество заявок.

Исходя из рекомендации визового центра, подавать документы на итальянскую визу нужно не позднее чем за три месяца до планируемой поездки. Такой подход позволит снизить риск того, что заявитель не успеет получить визу к дате вылета.

При этом в Москве запись на подачу документов открыта на середину июля. Иногда появляются и более ранние свободные слоты, однако рассчитывать на них заранее не стоит.

В Ассоциации туроператоров России также отметили, что у Италии остается высокий процент одобрения визовых заявлений. По данным АТОР, он выше 90%.

Также в ассоциации напомнили, что Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз в 2025 году. Это один из самых высоких показателей для стран Евросоюза.

При этом в АТОР обратили внимание на противоречивую тенденцию. Так, количество отказов снижается, однако сами визы все чаще становятся короткими и рассчитанными на разовые поездки, а не на долгосрочные путешествия по Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, закроет ли Евросоюз границы для россиян.

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