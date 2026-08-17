Фура столкнулась с восемью машинами в Адыгее, есть погибший

В результате массового ДТП с участием грузового автомобиля в Адыгее погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла вечером 16 августа недалеко от населенного пункта Хатукай. В ведомстве заявили, что фура на перекрестке столкнулась с легковой машиной, после чего врезалась еще в семь машин, припаркованных на обочине.

«В результате ДТП 18-летний водитель одной из легковушек скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из легковых автомобилей, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на месте автоаварии находятся представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Движение на участке, где произошло ДТП, контролируют дополнительные наряды ДПС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. Ранения получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.