Бережем осанку с первого класса: как правильно выбрать стул для школьника

Стул на вырост может навредить осанке первоклассника

Сборы к 1 сентября — это не только покупка рюкзака, школьной формы и тетрадей. Огромную роль в успешной учебе играет организация домашнего рабочего места. Неудобное сиденье может быстро испортить ребенку осанку, спровоцировать боли в спине и превратить выполнение домашних заданий в настоящую муку с постоянным верчением и капризами.

На что важно обратить внимание при выборе детского стула и какие нюансы нужно проверить прямо в магазине — в материале 5-tv.ru.

Высота и посадка

Главный критерий при выборе — соответствие стула росту ребенка. Стоит забыть о моделях «на вырост» без возможности регулировки: школьник должен сидеть ровно и устойчиво.

Идеальная посадка определяется простой формулой. Стопы ребенка должны полностью и уверенно стоять на полу, а бедра и голени — образовывать прямой угол в 90 градусов. Если ноги болтаются в воздухе, ребенок будет постоянно искать опору, подворачивать ноги под себя или сползать на край. Если же сиденье слишком низкое, колени поднимутся слишком высоко, создавая лишнюю нагрузку на суставы.

Правильная глубина и практичные материалы

Размер и форма сиденья напрямую влияют на комфорт за столом. Оно должно быть достаточно широким, но при этом не слишком глубоким. Правильная глубина определяется просто: между передним краем стула и подколенной чашечкой ребенка должно оставаться небольшое расстояние — примерно в ширину детской ладони. В противном случае край сиденья будет пережимать сосуды под коленями.

Материал обивки должен быть не только приятным на ощупь, но и максимально практичным. Первоклассники часто роняют ручки, пачкают мебель фломастерами или проливают воду, поэтому стоит выбирать ткани со водоотталкивающей пропиткой или модели с легко моющимися поверхностями.

Поддержка для молодой спины

Спинка качественного стула должна повторять естественные изгибы позвоночника и аккуратно поддерживать поясницу. Важно, чтобы школьник мог удобно опереться на нее во время чтения или письма, сохраняя ровное положение плеч. Примеряя стул, надо проверить, чтобы спинка не отклонялась слишком сильно назад и не заставляла ребенка полулежать за столом. Опора должна ощущаться четко, но без жесткого давления.

Подлокотники

Многие родители считают подлокотники обязательным атрибутом «взрослого» кресла, но для первоклассника они чаще вредят, чем помогают.

Во-первых, подлокотники часто мешают придвинуть стул вплотную к письменному столу. Во-вторых, опираясь на них одной рукой, ребенок начинает перекашивать плечевой пояс, что приводит к искривлению осанки. Во время письма или рисования локти школьника должны свободно лежать на столешнице.

Прочность, регулировка и устойчивость

Детский стул должен быть максимально устойчивым и тяжелым, чтобы ребенок не мог случайно перевернуться вместе с ним. В случае моделей на колесиках отдавать предпочтение стоит вариантам со специальной блокировкой: при подвесе ребенка колеса должны автоматически фиксироваться, не позволяя кататься по комнате во время уроков.

Отличным решением для первоклассника станет так называемый «растущий» стул. У таких моделей можно легко регулировать высоту и глубину сиденья, а также положение подножки, адаптируя мебель под быстро меняющийся рост ребенка на протяжении нескольких лет.

Обязательный «тест-драйв» перед покупкой

Не стоит покупать стул для первоклассника вслепую или только по картинке в интернете. Надо взять ребенка с собой в магазин и дать ему посидеть на выбранной модели хотя бы 5–10 минут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать стол для первоклассника.

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