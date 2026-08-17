Невестка Куклачева стала триумфатором конкурса «Миссис Россия — 2026»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

В прошлом году она победила в конкурсе «Миссис Москва».

Невестка Юрия Куклачева в конкурсе «Миссис Россия»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Титул «Миссис Россия — 2026» завоевала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева — Марина Куклачева. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Заключительный этап конкурса среди замужних женщин прошел 16 августа на сцене московского зала «Москонцерт». Мероприятие совместили с финалом другого конкурса красоты — «Миссис Москва».

«В этом году титул «Миссис Россия» получает Марина Куклачева. Браво!» — объявила победительницу президент конкурса Алла Маркина.

Первой вице-миссис признана представительница Пскова Анна Шефер. Звания второй вице-миссис удостоена уроженка Санкт-Петербурга Татьяна Васильева. Третьей стала Ольга Тарасенко из Новокузнецка, а четвертой — Антонина Спиридонова из города Верхние Луки.

Куклачева выступала от Москвы. Для нее это уже не первая победа — в 2025 году ей покорился конкурс «Миссис Москва». В этом году это звание досталось Валентине Вылегжаниной.

Ранее актриса Ксения Алферова рассказала о том, как совет Юрия Куклачева помог отучить ее питомца оставлять «сюрпризы» в неположенных местах.

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