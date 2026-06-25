Уцелевшие фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» будут отреставрированы

Фрагменты знаменитой панорамы «Оборона Севастополя», сохранившиеся после пожара, вспыхнувшего в результате атаки беспилотника ВСУ, восстановят и включат в музейный фонд. Об этом 5-tv.ru сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

В настоящее время сотрудники продолжают разбирать поврежденный предметный план и аккуратно извлекать все элементы, пережившие огонь. По словам руководителя музея, даже макеты и копии, находившиеся в экспозиции десятилетиями, сегодня сами стали частью истории.

«Наши специалисты разбирают остатки предметного плана. Мы хоть и видим там муляжи и гипсовые копии каких-то предметов, именно макеты, но мы считаем, что-то, что уцелело, оно все-таки уже тоже представляет собой нашу историю. Оно здесь все-таки экспонировалось на протяжении там 70 с лишним лет», — рассказал Смородкин.

Он пояснил, что найденные материалы планируют использовать при создании нового предметного плана как свидетельства произошедшего.

Главный хранитель музея Анна Стрижак сообщила, что из пострадавшей зоны удалось вынести несколько частей полотна. Среди спасенных элементов — 13 крупных фрагментов, один среднего размера, а также части с изображением неба: три крупных и восемь средних.

В настоящее время все найденные части законсервированы. Осмотр показал многочисленные разрывы полотна и серьезные повреждения красочного слоя. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое. Сейчас фрагменты подготовлены к передаче реставраторам.

Кроме того, под обломками обнаружили диораму «Подземно-минная война», судьба которой после происшествия оставалась неизвестной. Теперь экспертам предстоит выяснить, возможно ли восстановить экспонат и вернуть его в экспозиционное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Севастополе спасли 16 фрагментов панорамы, пострадавшей после атаки ВСУ.

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