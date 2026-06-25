Интерес бизнеса к МАКС продолжает расти пятый месяц подряд

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Однако российские бренды пока не сокращают бюджеты на продвижение и в Telegram.

В какой социальной сети чаще покупают рекламу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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АБА: траты рекламодателей на продвижение в МАКС выросли в 37 раз

Объем рекламных расходов в МАКС за первые пять месяцев 2026 года вырос в 37 раз. Об этом говорится в исследовании рынка блогерской рекламы, подготовленном Ассоциацией Блогеров и Агентств (АБА) совместно с платформой eLama, с результатами которого ознакомилось издание RG.ru.

С января по май число рекламодателей на площадке увеличилось в 7,5 раза, а средний чек на размещение вырос в 4,7 раза.

Рост подтверждают и данные аналитиков Brand Analytics. По словам руководителя публичных исследований компании Кристины Бороды, доля маркированного контента в МАКС увеличилась с 0,8% в январе до 5,35% в мае.

«Платформа фактически перешла из категории «малых» в категорию «средних», — отметила Борода.

Несмотря на грядущие ограничения рекламы в конце года, российские бренды пока не планируют урезать бюджеты на продвижение в Telegram.

Как отметил директор по привлечению сети «Улыбка Радуги» Алексей Никитин, Telegram продолжает обеспечивать быстрый доступ к аудитории и позволяет эффективно работать с потенциальными клиентами.

«Заранее ограничивать каналы взаимодействия с клиентом из-за страха неопределенности — значит недоиспользовать потенциал, доступный для бренда сегодня», — сказал он.

Еще одним заметным трендом стал рост популярности небольших блогеров. Рекламодатели все чаще выбирают их благодаря высокой вовлеченности подписчиков, более доступной стоимости интеграций и возможности точнее работать с целевой аудиторией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мессенджер МАКС запустил функцию комментирования публикаций в каналах, позволяющую пользователям обмениваться мнениями под постами авторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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