Пенсия не спасет: во сколько россиянам обойдется уход за пожилыми в 2027 году

Экономист Буркина: уход за пожилыми может стоить до 150 тысяч рублей

Уход за пожилым родственником в 2027 году может обходиться семье до 150 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз Газета.ру дала кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина.

По оценке эксперта, стоимость базового профессионального ухода будет зависеть от места проживания. В небольших городах семье придется тратить около 30–50 тысяч рублей в месяц, в городах-миллионниках — 45–75 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге расходы могут достигать 65–130 тысяч рублей, а в Москве — 85–150 тысяч рублей.

При этом речь идет только о базовом уходе. Услуги сиделок и частных пансионатов, по прогнозу Буркиной, за год подорожают на 6–8%. На стоимость повлияют дефицит персонала, рост зарплат, тарифов ЖКХ и цен на медицинские материалы.

Еще дороже обойдется ситуация, когда пожилому человеку потребуется постоянная помощь из-за деменции или ограниченной подвижности. В таком случае расходы увеличатся еще на 40–60%. В Москве и Петербурге общий бюджет на уход может достигать 110–201 тысячи рублей в месяц.

Дополнительные деньги потребуются на лекарства, средства гигиены, медицинские процедуры, специальное питание и аренду оборудования.

Экономист также посоветовала создать отдельный финансовый резерв. В регионах он должен составлять 200–350 тысяч рублей, в городах-миллионниках — 400–600 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Формировать резерв желательно начать за 6–12 месяцев до того, как родственнику потребуется постоянный уход», — отметила Буркина.

По ее расчетам, откладывать придется от 15 до 80 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, принимая во внимание пенсию и льготы пожилого человека. Хранить накопления эксперт порекомендовала отдельно на накопительном счете или коротком вкладе, откуда деньги можно быстро снять при необходимости.

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