Билетов нет, отели резко подорожали: в Петербурге готовятся к концертам Уэста

В Санкт-Петербурге готовятся к приезду Канье Уэста

В Петербурге ажиотаж из-за грядущего приезда Канье Уэста достиг колоссальных масштабов. Всего за один день все билеты на его концерты раскупили, в 400 раз вырос интерес к авиарейсам в Северную столицу. Мест в отелях на нужные даты почти не осталось. А те, что есть — дороже, чем в пик сезона, в белые ночи. Заработать на имени скандального рэпера решили даже те, кто никогда не слышал его песен. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков узнал, почему все это может оказаться зря.

Всенародно любимая «Седая ночь» Юрия Шатунова в исполнении заокеанского Канье Уэста — это был фурор на десятки миллионов просмотров. И неважно, что все это — творение нейросети.

Silver Night сделала Канье Уэста своим для российского слушателя. Хотя якобы он понятия не имеет о существовании этой песни. И когда объявили, что рэпер, наконец, приедет с концертом — тут, как говорится, началось.

«Газпром Арена» Санкт-Петербурга: Канье запланировал здесь два выступления по 80 тысяч билетов на каждом. По старинке, в кассах, их не купить. А на официальном сайте уже на второй день продаж остались единицы — на самые неудачные места», — рассказал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

VIP-ложи за 160 тысяч рублей раскупили сразу. Многие думали, что выиграли джекпот, но оказалось, что 160 тысяч — только за одно место, а не за всю ложу.

«Да, в интернете насмехаются. Говорят, зумеры не умеют читать. Но я бы хотела обратиться ко всем, кто смеется: действительно не было плашки о том, что покупается билет на одного человека», — разъяснила одна из поклонниц рэпера Ясмина Карпинская.

Студенты-физики скинулись на Канье Уэста всей группой, а теперь пойдет кто-то один. Счастливчик.

«Для нас, как для студентов, которые на этот билет все-таки скидывались, эта сумма достаточно весомая, хоть и все работаем. В процессе увидели, что так как билет акционный, он не является возвратным», — рассказал студент Аким Краснолобов.

Самые дешевые билеты — по девять тысяч — тоже раскупили за час. И тогда же они всплыли на сайтах объявлений. Вот предложения с двух-, трех- и пятикратной наценкой. Места в отелях на эти даты не найти, даже с учетом цены: сутки в петербургских люксах выросли со средних 20 до почти 100 тысяч рублей.

Тем временем перекупщики расширяют географию. Продают тур с вылетом из Сочи.

«За 60-70 на человека, надо будет делать перерасчет. Дороже получается, потому что билетов нет», — уверяют они.

Мошенники представляются сотрудниками концертных агентств, рассказывают о дополнительной квоте «для своих» и просят предоплату. В итоге ни билетов, ни денег. С подобной схемой сталкивалась Анна — она пыталась попасть на концерт Канье Уэста в Грузии.

«Показываем наши телефончики с QR-кодом, а нам говорят, что эти билеты фейковые, и мы не можем вас пропустить никак. Мы в шоке, я начинаю звонить этой девушке, она тут же меня блокирует во всех соцсетях», — поделилась пострадавшая Анна Якупова.

Визит репера в Москву уже планировали ранее — не срослось. И сейчас, даже после старта продаж билетов, как говорят, велик шанс отмены концерта. Посетит ли невольный исполнитель «Седой ночи» родину этого хита и главное — споет ли — мы узнаем в ближайшие два месяца.

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