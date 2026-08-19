Отпуск закончился: как вернуться к работе без стресса

Бизнес-эксперт Трепольский: после отпуска не стоит сразу бросаться в работу

Вернуться в привычный рабочий ритм после отпуска обычно удается за три-семь дней. Чтобы переход не оказался слишком резким, стоит приехать домой минимум за 48 часов до выхода на работу. Об этом рассказал Газета.ру бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По словам специалиста, сонливость, раздражительность, апатия и проблемы с концентрацией после отдыха — нормальная реакция организма на смену режима. Особенно тяжело адаптация может проходить у людей с высокой ответственностью, ненормированным графиком и тех, кто еще до отпуска чувствовал признаки выгорания.

Трепольский посоветовал не превращать последние часы отдыха в подготовку к рабочему авралу. Заранее читать почту и проверять рабочие чаты тоже не стоит, так как это способно усилить тревогу и не позволит полноценно переключиться на отдых.

Два свободных дня перед выходом в офис или началом работы из дома лучше использовать для постепенного возвращения к привычному распорядку. В это время можно восстановить обычный рацион, а сон и подъем сдвигать на 30–40 минут в сторону рабочего графика.

«Постотпускной синдром — не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», — отметил эксперт.

Первые рабочие дни также не стоит сразу превращать в марафон. Сначала специалист порекомендовал разобрать входящие сообщения, составить список дел и узнать у коллег, что произошло за время отсутствия. На второй день можно взять две-три несложные задачи.

К серьезным обсуждениям и крупным проектам лучше подключаться постепенно. Их можно разделить на небольшие этапы, чтобы снизить нагрузку и быстрее вернуть ощущение контроля над рабочим процессом. Конец недели эксперт посоветовал посвятить накопившимся делам и планированию следующей.

Если сосредоточиться сложно, помогут короткие рабочие отрезки по 15–20 минут с перерывами. При этом продолжительную апатию не стоит списывать только на окончание отпуска. Если подавленность и отстраненность сохраняются несколько недель, Трепольский рекомендует обратиться к психологу или психотерапевту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему зумеры предпочитают проводить обеденные перерывы в одиночестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.