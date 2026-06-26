США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

США фактически полностью прекратят принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища. Такое решение озвучил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, который заявил, что «двери Америки теперь закрыты для лиц, добивающихся убежища».

Он подчеркнул, что все обращения за убежищем будут отклонены, и вместо этого США найдет другие страны, которые смогут принять людей.

«Если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет». Это очень простое, очень элегантное и полное решение», — отметил политик.

Миллер также высказался об ужесточении контроля на границе США с Мексикой, утверждая, что большинство прошений о предоставлении убежища на юго-западной границе фальшивые.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели Соединенные Штаты в ходе конфликта с Ираном. При этом он напомнил, что на территории Европы размещены тысячи американских военных, за которых США платит сотни миллионов долларов.

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