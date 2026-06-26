Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия — долгосрочная угроза для альянса. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Атлантическом совете.

По его словам, США и Европа предпринимают шаги по якобы «сдерживанию» Москвы за счет трансатлантической оборонной базы, которая основывается на взаимных инвестициях и производстве.

«Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону», — сказал Рютте.

При этом он предупредил представителей государств — членов альянса, что РФ динамично наращивает потенциал своих вооруженных сил, поэтому, по его утверждению, через пять-семь лет может даже напасть на страны НАТО.

Генсек добавил, что еще большую опасность для Североатлантического альянса представляет сотрудничество Москвы с Пекином, который расширяет ядерные возможности и инвестирует в развитие военных технологий, а также Пхеньяном. Последний, указал Рютте, получает дополнительный военный опыт благодаря поддержке РФ в украинском конфликте.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал полной чушью и запугиванием европейского населения разговоры в НАТО о том, что Россия якобы нападет на Европу. По его словам, это альянс двигается к российским границам, хотя у страны никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Евросоюза.

Путин также заявлял, что если к России будут относиться с уважением, то больше никаких спецопераций не возникнет. Он напомнил, что интересами страны в сфере безопасности пренебрегали неоднократно — в том числе в вопросе расширения НАТО на Восток.

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