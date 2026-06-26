Марию Порошину экстренно спасают врачи: звезде поставили опасный диагноз

Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в больницу с микроинсультом

Мы привыкли видеть любимых актеров сильными, неутомимыми, будто созданными для бесконечных съемок и оваций. Но за кадром — живые люди, чьи сердца бьются так же, как у всех нас, а нервы порой сдают от перегрузок. Именно такой момент настиг актрису Марию Порошину: яркая, энергичная, привыкшая держать темп на пределе, она внезапно оказалась по ту сторону больничной двери.

Стало плохо накануне: первые тревожные сигналы

По данным источника 5-tv.ru, Марию Порошину экстренно госпитализировали с ишемической атакой — состоянием, которое врачи нередко называют «предвестником» более серьезных проблем. В народе такой диагноз нередко называют "микроинсульт". Накануне артистка почувствовала себя плохо, и близкие, не теряя ни минуты, вызвали скорую.

В такие моменты каждая секунда на счету: ишемическая атака — это сигнал, что кровоснабжение мозга временно нарушилось, и игнорировать его нельзя ни при каких обстоятельствах.

Сейчас Мария находится под пристальным наблюдением врачей. Медики делают все необходимое, чтобы стабилизировать ее состояние.

По имеющейся информации, к проблеме с кровообращением добавились и другие сложности: у актрисы обострились проблемы с давлением и щитовидной железой. Это не редкость: организм, работающий на износ, часто дает сбой сразу по нескольким фронтам.

Жизнь на пределе: цена ярких ролей

Фото: Кадр из к/ф «Дневной Дозор», реж. Тимур Бекмамбетов, 2005 г.

Порошина никогда не делала из своей трудоспособности секрета. В одном из интервью она откровенно рассказывала, как в молодости бралась сразу за несколько проектов, гонясь за интересными ролями.

Был период, когда ей пришлось почти трое суток не спать, буквально разрываясь между съемочными площадками. Тогда казалось, что усталость — это просто неудобство, которое можно перетерпеть. Но после такого марафона актриса поняла: никакие амбиции не стоят подорванного здоровья.

С годами Мария научилась бережнее относиться к себе, но полностью уйти от ритма, близкого к экстремальному, не получилось. Нагрузки диктует не только профессия, но и семья.

За кулисами личной жизни

Фото: globallookpress.com/Gennadii Sergeev

В жизни Марии Порошиной недавно произошли и перемены личного характера. По словам ее бывшего супруга Гоши Куценко, актриса вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Церемония прошла в закрытом формате, без лишнего внимания прессы и публики — видимо, в этот раз Мария решила, что счастье любит тишину.

Такие события, даже если они радостные, тоже становятся эмоциональной нагрузкой: смена статуса, новые роли, новые ожидания — все это добавляет переживаний в и без того насыщенный график.

Ситуация с Марией Порошиной невольно перекликается с другой новостью из мира культуры: народный артист СССР Владимир Спиваков сейчас также проходит лечение в одной из московских больниц. Его супруга Сати Спивакова заверила, что состояние музыканта не вызывает серьезных опасений, он находится в обычной палате.

Ранее появлялись слухи о возможном инсульте, но они не подтвердились. Тем не менее, из-за лечения пришлось перенести концерт в Московском международном Доме музыки.

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