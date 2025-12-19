Путин: никаких спецопераций не будет, если Россию будут уважать

Никаких спецопераций больше не будет, если к России будут относиться с уважением и оставят попытки «надуть» ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы — так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, и если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он напомнил, что интересами России в сфере безопасности пренебрегали неоднократно — в том числе в вопросе движения НАТО на Восток.

«Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм, — это прямая речь, цитата! Ну и что? Как у нас в народе говорят — „кинули“, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», — отметил Путин.

Он объяснил, что сегодняшняя ситуация — дело рук западных политических деятелей. Более того — они продолжают нагнетать обстановку заявлениями о том, что готовятся к войне с Россией.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу. Попытка убедить людей в этом — не более, чем манипуляция.

«Делается это для того, чтобы создать образ врага. Там создают образ врага, в данном случае из России, для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет и в сфере экономики, и в сфере социальной политики», — резюмировал глава государства.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

