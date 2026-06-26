ВДНХ станет главной площадкой общегородского выпускного в Москве

К грандиозному празднику сейчас готовятся и в столице. Главной площадкой масштабного выпускного станет ВДНХ. Для вчерашних школьников правительство Москвы подготовило большую программу: экскурсии, игры, танцевальные активности.

Но самым ярким событием станет большой концерт от генерального партнера. За музыкальное наполнение вечера отвечает телеканал МУЗ-ТВ.

«На территории ВДНХ такого размера и такого технически сложного сценического объекта никогда не было. В этом году мы ожидаем более 50 тысяч ребят, которые придут сюда на ВДНХ в ночь с пятницы на субботу», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

От заката до рассвета гостей будут поздравлять популярные исполнители — их будет больше 70.

Почувствовать атмосферу выпускного получится даже у тех, кто сейчас далеко от столицы — благодаря трансляции, которую МУЗ-ТВ проведет на всю страну. И это определенно стоит увидеть — ведь главную интригу вечера организаторы пока не раскрывают. Сюрпризом станет специальный гость — артист, который выиграл голосование среди выпускников.

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