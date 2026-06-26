ВДНХ станет главной площадкой общегородского выпускного в Москве

Эфирная новость 40 0

Ожидается, что на праздник соберутся более 50 тысяч выпускников.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К грандиозному празднику сейчас готовятся и в столице. Главной площадкой масштабного выпускного станет ВДНХ. Для вчерашних школьников правительство Москвы подготовило большую программу: экскурсии, игры, танцевальные активности.

Но самым ярким событием станет большой концерт от генерального партнера. За музыкальное наполнение вечера отвечает телеканал МУЗ-ТВ.

«На территории ВДНХ такого размера и такого технически сложного сценического объекта никогда не было. В этом году мы ожидаем более 50 тысяч ребят, которые придут сюда на ВДНХ в ночь с пятницы на субботу», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

От заката до рассвета гостей будут поздравлять популярные исполнители — их будет больше 70.

Почувствовать атмосферу выпускного получится даже у тех, кто сейчас далеко от столицы — благодаря трансляции, которую МУЗ-ТВ проведет на всю страну. И это определенно стоит увидеть — ведь главную интригу вечера организаторы пока не раскрывают. Сюрпризом станет специальный гость — артист, который выиграл голосование среди выпускников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

13:10
Больницы переполнены: в Венесуэле несколько тысяч человек нуждаются в помощи
13:06
Гигантская пробка из 2,8 тысячи машин образовалась у Крымского моста
12:59
Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Запорожье
12:55
В Великобритании мужчину убили у древнего каменного круга во время солнцестояния
12:54
Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
12:47
Вплоть до лишения прав: какое наказание грозит любителям тонировки и ксенона

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Отрезал полноги»: Галину Бокашевскую потрясла история российского бойца
Марию Порошину экстренно спасают врачи: звезде поставили опасный диагноз
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео