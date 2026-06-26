Ночной удар по Киеву и Кременчугу: что поразили российские войска

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Алена Куликова
Алена Куликова 66 0

В Минобороны РФ уточнили, что все цели были выбраны в рамках военной необходимости.

Что поразили российские войска ночью

Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Российские войска ударили по ТЦК и складам вооружения в Киеве

Министерство обороны России в МАКС сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам на территории Украины.

Атака была осуществлена в ночное время и затронула несколько целей в разных регионах.

В Киеве под удар попали территориальный центр комплектования (ТЦК) и объекты, предназначенные для хранения вооружения. Кроме того, в Полтавской области был поражен нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг. В Минобороны РФ уточнили, что все цели были выбраны в рамках военной необходимости.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносят исключительно по военным объектам и элементам инфраструктуры, которые задействованы украинскими силами для обеспечения боевых действий. В заявлении напомнили, что гражданские объекты не являются мишенями для российских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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