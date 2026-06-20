ВДНХ и Музей Победы приготовили спецпрограмму в честь Дня памяти и скорби

ВДНХ, Музей Победы и другие площадки Москвы подготовили памятные мероприятия к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Большинство программ можно посетить бесплатно. Подробнее об этом написал портал mos.ru.

Какие экскурсии и кинопоказы пройдут на ВДНХ

В Государственном музее Льва Толстого 20 июня покажут речевой спектакль «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной о юной жительнице Донбасса.

В центре «Космонавтика и авиация» 21 июня состоится экскурсия «Герои космоса». Посетителям расскажут о первых покорителях Вселенной, их подвигах на Земле и орбите, а также о работе современных космонавтов.

В этот же день в музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия о фронтовых письмах, дневниках и литературных произведениях военных лет.

Музей кино на ВДНХ подготовил специальные показы советских и современных фильмов о Великой Отечественной войне. Зрители увидят драму «Бессмертный гарнизон» о защите Брестской крепости, картину «Семь черных бумаг» о подростках, ожидающих отца с фронта, а также фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли» о любви, которую разрушила война.

Также 22 июня пройдет обзорная экскурсия «Вставай, страна огромная» на ВДНХ. Гостям расскажут об истории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, первом названии ВДНХ и фронтовых подвигах ее сотрудников.

Как зажечь «Свечу памяти» в Музее Победы

Одной из главных площадок памятных событий станет Музей Победы на Поклонной горе. В День памяти и скорби вход в музей будет бесплатным, за исключением экскурсионного обслуживания и отдельных экспозиций.

В полночь у стен музея начнется акция «Свеча памяти». Участники создадут из свечей картину, посвященную героям войны. Затем акция продолжится в Зале памяти и скорби, в котором каждый сможет зажечь огонь в память о погибших.

В Зале полководцев выступят струнный и вокальный коллективы Москонцерта. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Владислава Агафонникова, Арно Бабаджаняна и других композиторов. К тому же у колоннады музея исполнят песни военных лет солисты и ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных. Мероприятие состоится в 17 часов.

Также в Музее Победы в первый раз пройдет акция «Микрофон памяти». Она начнется в 4 утра и продлится весь день. В ходе нее участники смогут рассказать истории родных, которые воевали, трудились в тылу, погибли на фронте или встретили Победу 9 мая 1945 года. В числе выступающих заявлены правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина, московские кадеты, юнармейцы и потомки защитников городов-героев.

Кроме того, в музее откроется выставка «Война. Начало» 22 июня, посвященная первым дням обороны страны. В день открытия ее можно будет посетить бесплатно.

Где можно послушать стихи и поучаствовать в викторине

Памятная программа пройдет и в музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г. О. Р. А.») на Поклонной горе. На главной сцене прозвучат стихи о Великой Отечественной войне, авторские произведения Эдуарда Бажаткова и Леонида Кипы, а также фрагмент музыкального спектакля «За твою жизнь» 21 июня. Гости смогут принять участие в викторине о знаковых датах и событиях войны.

Вход в музей «Г. О. Р. А.» будет бесплатным 22 июня. В этот день посетители смогут присоединиться к акциям «Свеча памяти» и «Микрофон памяти», а также принять участие в минуте молчания, которая пройдет в 12:15.

Свои мероприятия подготовили и юные москвичи. В парке «Патриот» 21 июня выступит хор «Юность» ансамбля песни и пляски имени Владимира Локтева. В его исполнении прозвучат патриотические песни советских и российских композиторов.

Во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» в этот же день откроется литературно-музыкальная гостиная. Ученики театральной студии «Артист» прочитают стихи Владимира Высоцкого, Михаила Светлова и других авторов.

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