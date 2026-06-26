«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 59 0

Недуг артиста мог спровоцировать нарушения кровообращения внутренних органов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко, 5-tv.ru

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Актер Евгений Стеблов после госпитализации чувствует себя хорошо

Народный артист России Евгений Стеблов чувствует себя хорошо после госпитализации. Об это он рассказал 5-tv.ru.

«Все нормально у меня, все хорошо. <…> Была (госпитализация. — Прим. ред.), но все обошлось», — заверил актер.

Согласно информации, которую ранее опубликовал ряд СМИ, Стеблову стало плохо посреди ночи: появилась сильная боль в паховой области. Ему потребовалась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали правостороннюю паховую грыжу. Ущемление, которой способно нарушить кровообращение во внутренних органах. А это может потребовать хирургического вмешательства.

По данным прессы, звезде фильма «Я шагаю по Москве» операция не проводилась. Состояние удалось облегчить без хирургического вмешательства. Какое-то время Стеблов провел в медучреждении под наблюдением врачей, а затем его отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали. Артистка пережила микроинсульт. Кроме того, у нее обострились проблемы с давлением и щитовидной железой.

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